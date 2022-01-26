Українці застрягли в Стамбулі через негоду. Вони вилетять сьогодні двома рейсами

Сьогодні, 26 січня, зі Стамбула до Києва вилетів перший рейс зі 130 пасажирами на борту. Зокрема, на ньому летять українці, які застрягли в Стамбулі через негоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера МЗС України Олега Ніколенка в Twitter.
"Стамбул: за інформацією авіаперевізників, протягом години (близько 15:00) до Києва повинен вилетіти перший рейс зі 130 пасажирами на борту. Увечері планується інший рейс для ще 180 осіб", - написав Ніколенко.
При цьому він додав, що консули працюють, щоб всі українці зі скасованих рейсів повернулися додому.
Згідно табло аеропорту Стамбула, літак з українцями вилетів о 15: 05 за місцевим часом.
Нагадаємо, 25 січня в Україні скасували авіарейси до Туреччини через сильний снігопад, який викликав збої в роботі турецьких аеропортів.
Після чого стало відомо, що в аеропорту Стамбула застрягли, зокрема, громадяни України.
Крім того, в МЗС заявили, що українські дипломати взаємодіють з адміністрацією аеропорту і авіаперевізниками, щоб забезпечити потреби застряглих громадян України і як можна швидке відновлення авіарейсів.