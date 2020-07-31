Украинцы заплатили за коммуналку на четверть больше начисленных сумм

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане погасили 2 млрд гривен зимних долгов

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в июне 2020 года составили 7,7 млрд грн. Украинцы заплатили 9,5 млрд грн, что на 23,6% больше начисленных сумм.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июня 2020 года составила 59,7 млрд грн, что на 2,0 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (59,9 млрд грн).

По состоянию на 30 июня задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 22,9 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 18,0 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 5,5 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,5 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,0 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,0 млрд грн.

Напомним, в первом квартале 2020 года расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 16,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, почти половина украинцев (46%) утверждают, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года.