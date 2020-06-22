Продукты питания и коммуналка: Госстат показал структуру расходов населения

Фото: национальная валюта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Не продукты питания идет почти половина расходов

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за первый квартал 2020 года. Продукты питания и расходы на жилье занимают больше половины расходов.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, самой большой статьей расходов за первый квартал 2020 года были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 40,0%.

Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 16,3%.

Далее идут "Транспорт" - 8,5%, "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" - 7,1%.

Кроме того, на "Здравоохранение" украинцы тратят 6,0%, "Одежду и обувь" - 4,7%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" - 3,3%, на "Отдых и культуру" - 3,2%, на "Рестораны и отели" - 2,6%, на "Связь" - 2,5%, на "Образование" - 1,4%, на "Разные товары и услуги" - 4,4%.

Как сообщало РБК-Украина, доля коммуналки в расходах украинцев в два раза ниже, чем в ЕС. Европейцы тратят на жилье и коммуналку 24% своих расходов, украинцы - 13%.

Напомним, по данным регулярного опроса домохозяйств Украины, которое проводит Государственная служба статистики, расходы украинцев на "Жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива" в 2018 году составили 16,5% от потребительских расходов. Однако с этих расходов 3,6% составили субсидии.

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Автор: Александр Белоус