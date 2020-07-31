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Українці заплатили за комуналку на чверть більше нарахованих сум

Київ, П'ятниця 31 липня 2020 18:35
Українці заплатили за комуналку на чверть більше нарахованих сум
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Громадяни погасили 2 млрд гривень зимових боргів

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії у червні 2020 року склали 7,7 млрд грн. Українці заплатили 9,5 млрд грн, що на 23,6% більше нарахованих сум.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Українці заплатили за комуналку на чверть більше нарахованих сум

За даними статистичного відомства, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець червня 2020 року становить 59,7 млрд грн, що на 2,0 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (59,9 млрд грн).

За станом на 30 червня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 22,9 млрд грн, за поставку теплової енергії та гарячої води - 18,0 млрд грн, за поставку і розподіл електричної енергії - 5,5 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,5 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,0 млрд грн, за надання послуг із вивезення побутових відходів - 1,0 млрд грн

Нагадаємо, в першому кварталі 2020 року витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" складають 16,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (46%) стверджують, що їх витрати на оплату послуг ЖКГ в січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року.

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