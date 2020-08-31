Украинцы заплатили за коммуналку на 20% больше выставленных счетов

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

За июль граждане переплатили за коммуналку 1,5 млрд грн

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в июле 2020 года составили 7,8 млрд грн. Украинцы заплатили 9,3 млрд грн, что на 19,5% больше начисленных сумм.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июля 2020 года составила 55,8 млрд грн, что на 2,1 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (57,9 млрд грн).

По состоянию на 31 июля задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 21,6 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 17,3 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 5,6 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,3 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,0 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,0 млрд грн.

Напомним, в первом квартале 2020 года расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 16,3%.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (83%) считают, что тарифы на коммунальные услуги для населения выше их реальной стоимости. В то же время 7,5% граждан убеждены, что тарифы ЖКУ соответствуют их реальной стоимости, а 1,5% - выше их реальной стоимости.