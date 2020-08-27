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Более 80% украинцев считают коммунальные тарифы завышенными

Киев, Четверг 27 августа 2020 16:00
Более 80% украинцев считают коммунальные тарифы завышенными
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы считают, что платят слишком много

Большинство украинцев (83%) считают, что тарифы на коммунальные услуги для населения выше их реальную стоимость. В то же время 7,5% граждан убеждены, что тарифы ЖКУ соответствуют их реальной стоимости, а 1,5% - выше их реальную стоимость.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, 89,7% выступают категорически против дальнейшего повышения тарифов на коммунальные услуги даже с целью недопущения срыва отопительного сезона.

Более 80% украинцев считают коммунальные тарифы завышенными

Поддерживают повышение тарифов 4,2% украинцев.

Более 80% украинцев считают коммунальные тарифы завышенными

Данные свидетельствуют, что 29,3% респондентов ожидают на успешное прохождение отопительного сезона несмотря на задолженность, сложившуюся на рынках энергетики и коммунальных услуг. Одновременно с этим, 24,2% опрошенных считают, что существуют риски перерывов в поставках энергоносителей через накопленную задолженность.

Более 80% украинцев считают коммунальные тарифы завышенными

Напомним, в первом квартале 2020 года расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 16,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, почти половина украинцев (46%) утверждают, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года.

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