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Українці заплатили за комуналку на 20% більше виставлених рахунків

Київ, Понеділок 31 серпня 2020 16:30
Українці заплатили за комуналку на 20% більше виставлених рахунків
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За липень громадяни переплатили за комуналку 1,5 млрд грн

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в липні 2020 року склали 7,8 млрд грн. Українці заплатили 9,3 млрд грн, що на 19,5% більше нарахованих сум.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець липня 2020 року склала 55,8 млрд грн, що на 2,1 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (57,9 млрд грн).

Станом на 31 липня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склав 21,6 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 17,3 млрд грн, за постачання і розподіл електричної енергії - 5,6 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,3 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,0 млрд грн, за надання послуг із вивезення побутових відходів - 1,0 млрд грн

Українці заплатили за комуналку на 20% більше виставлених рахунків

Нагадаємо, в першому кварталі 2020 року витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" складають 16,3%.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців (83%) вважають, що тарифи на комунальні послуги для населення вищі за їх реальну вартість. Водночас 7,5% громадян переконані, що тарифи ЖКП відповідають їх реальній вартості, а 1,5% - вище їх реальної вартості.

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