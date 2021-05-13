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Украинцы задолжали за коммуналку почти 80 млрд гривен

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Украина, Четверг 13 мая 2021 11:47
Украинцы задолжали за коммуналку почти 80 млрд гривен Фото: долги украинцев за коммуналку составили 79,4 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за март сократилась на 3,3 млрд гривен. По состоянию на конец марта 2021 года долги составили 79,4 млрд гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 марта долги украинцев составили:

  • За поставку и распределение природного газа - 30,2 млрд гривен,
  • За поставку тепловой энергии и горячей воды - 28,7 млрд гривен,
  • За централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,1 млрд гривен,
  • За управление многоквартирным домом - 5,4 млрд гривен,
  • За обращение с бытовыми отходами - 1,1 млрд гривен,
  • За поставки и распределение электрической энергии - 7,8 млрд гривен.

Украинцы задолжали за коммуналку почти 80 млрд гривен

Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в марте 2021 года составили 22,9 млрд грн. Это на 46% больше, чем в марте прошлого года (15,7 млрд гривен).

По данным Госстата средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за март 2021 года не изменились. Однако за последний год тарифы поднялись на 22,0%.

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