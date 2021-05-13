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Українці заборгували за комуналку майже 80 млрд гривень

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Україна, Четвер 13 травня 2021 11:47
Українці заборгували за комуналку майже 80 млрд гривень Фото: борги українців за комуналку склали 79,4 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Заборгованість населення по оплаті житлово-комунальних послуг за березень скоротилася на 3,3 млрд гривень. Станом на кінець березня 2021 року борги склали 79,4 млрд гривень.

Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, станом на 31 березня борги українців склали:

  • За постачання та розподіл природного газу - 30,2 млрд гривень,
  • За постачання теплової енергії та гарячої води - 28,7 млрд гривень,
  • За централізоване водопостачання та водовідведення - 6,1 млрд гривень,
  • За управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд гривень,
  • За поводження з побутовими відходами - 1,1 млрд гривень,
  • За постачання та розподіл електричної енергії - 7,8 млрд гривень.

Українці заборгували за комуналку майже 80 млрд гривень

Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в березні 2021 року склали 22,9 млрд грн. Це на 46% більше, ніж у березні минулого року (15,7 млрд гривень).

За даними Держстату середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за березень 2021 року не змінилися. Однак за останній рік тарифи піднялися на 22,0%.

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