Українці заборгували за комуналку майже 80 млрд гривень

Заборгованість населення по оплаті житлово-комунальних послуг за березень скоротилася на 3,3 млрд гривень. Станом на кінець березня 2021 року борги склали 79,4 млрд гривень.

Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в березні 2021 року склали 22,9 млрд грн. Це на 46% більше, ніж у березні минулого року (15,7 млрд гривень).

За даними Держстату середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за березень 2021 року не змінилися. Однак за останній рік тарифи піднялися на 22,0%.