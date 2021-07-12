Украинцы задолжали за коммуналку почти 70 млрд гривен

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за май 2021 года сократилась на 5,5 млрд гривен. По состоянию на конец марта 2021 года долги составили 68,9 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную служба статистики Украины (Госстат).
По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 мая долги украинцев составили:
Напомним, согласно прогнозу правительства, тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%.
В то же время большинство (57%) опрошенных украинцев поддерживают сдерживание потребительских цен и коммунальных тарифов за счет повышения налогообложения крупного бизнеса, олигархов.