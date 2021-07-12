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Українці заборгували за комуналку майже 70 млрд гривень

Автор: Олександр Білоус

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за травень 2021 року скоротилася на 5,5 млрд гривень. Станом на кінець березня 2021 року борги склали 68,9 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну служба статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, станом на 31 травня борги українців склали:

  • За постачання та розподіл природного газу - 26,0 млрд гривень,
  • За постачання теплової енергії та гарячої води - 22,7 млрд гривень,
  • За централізоване водопостачання та водовідведення - 6,3 млрд гривень,
  • За управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд гривень,
  • За поводження з побутовими відходами - 1,2 млрд гривень,
  • За постачання та розподіл електричної енергії - 7,3 млрд гривень.

Нагадаємо, згідно з прогнозом уряду, тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%.

Водночас більшість (57%) опитаних українців підтримують стримування споживчих цін і комунальних тарифів за рахунок підвищення оподаткування великого бізнесу, олігархів.

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Державна служба статистикиЖКХкоммунальные платежи