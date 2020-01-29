ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы задекларировали более 100 миллиардов доходов

Новости » Экономика     29.01.2020 - 17:59
Украинцы задекларировали более 100 миллиардов доходов
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Налоговая обнародовала данные годовых деклараций

Граждане Украины в 2019 году подали свыше 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

По данным пресс-службы, в целом было задекларированы полученные в 2018 году доходы на общую сумму 101,8 млрд грн. Это на 39% больше, чем в 2018 году по доходам, полученным за предыдущий год.

Соответственно возросла сумма налога на доходы физических лиц, заявленная налогоплательщиками к уплате. Она составила более 3,4 млрд грн, что на 46% больше, чем в предыдущием году. Также на 63% выросла задекларированная к уплате сумма военного сбора и составила почти 494 млн грн.

Напомним, что с 1 января 2020 года началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2019 года. Государственная налоговая служба напомнила, что Налоговым кодексом Украины определены категории граждан, которые обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, а также тех, кто имеет право подать такую декларацию для получения налоговой скидки.

Как сообщало РБК-Украина, доходы свыше 1 млрд грн за 2018 год задекларировали три человека.

Кабмин отменил дублирование е-деклараций в бумажной форме Треть украинских пенсионеров получают до 2000 гривен
Новости Украины доходыДекларации о доходахГосударственная налоговая администрация Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь