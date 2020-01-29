Украинцы задекларировали более 100 миллиардов доходов

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Налоговая обнародовала данные годовых деклараций

Граждане Украины в 2019 году подали свыше 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

По данным пресс-службы, в целом было задекларированы полученные в 2018 году доходы на общую сумму 101,8 млрд грн. Это на 39% больше, чем в 2018 году по доходам, полученным за предыдущий год.

Соответственно возросла сумма налога на доходы физических лиц, заявленная налогоплательщиками к уплате. Она составила более 3,4 млрд грн, что на 46% больше, чем в предыдущием году. Также на 63% выросла задекларированная к уплате сумма военного сбора и составила почти 494 млн грн.

Напомним, что с 1 января 2020 года началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2019 года. Государственная налоговая служба напомнила, что Налоговым кодексом Украины определены категории граждан, которые обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, а также тех, кто имеет право подать такую декларацию для получения налоговой скидки.

Как сообщало РБК-Украина, доходы свыше 1 млрд грн за 2018 год задекларировали три человека.