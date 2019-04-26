Сегодня последний день подачи налоговых деклараций

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Кампания декларирования доходов завершается 2 мая 2019 года

Последний день подачи гражданами декларации об имущественном состоянии и доходах за 2018 год - 2 мая 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ГФС напоминают, что декларацию плательщики могут подать по месту своего налогового адреса одним из следующих способов:

- лично или уполномоченным на это лицом;

- отправить по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения, но не позднее чем за 5 дней до окончания предельного срока подачи декларации;

- средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований электронного документооборота (не позднее окончания последнего часа дня, в котором истекает такой предельный срок).

Также граждане, которые имеют право на налоговую скидку по результатам 2018 года, могут подать декларацию до 31 декабря 2019 включительно, напомнили в ГФС.

Как сообщало РБК-Украина, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

По данным ГФС, по состоянию на 25 апреля доходы за 2018 год в размере более 1 млрд грн задекларировали два человека. Всего гражданами подано 352 тыс. деклараций, в которых задекларировано 47 млрд грн доходов, полученных в 2018 году.