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Українці задекларували понад 100 мільярдів доходів

Новини » Економіка     29.01.2020 - 17:59
Українці задекларували понад 100 мільярдів доходів
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Податкова оприлюднила дані річних декларацій

Громадяни України у 2019 році подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан та доходи. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби.

За даними прес-служби, загалом було задекларовано отримані у 2018 році доходи на загальну суму 101,8 млрд грн. Це на 39% більше, ніж у 2018 році по доходах, отриманим за попередній рік.

Відповідно зросла сума податку на доходи фізичних осіб, що задекларована платниками до сплати. Вона сягнула понад 3,4 млрд грн, що на 46% більше, ніж за попередній рік. Також на 63% зросла задекларована до сплати сума військового збору і склала майже 494 млн грн.

Нагадаємо, що з 1 січня 2020 року розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2019 року. Державна податкова служба нагадала, що Податковим кодексом України визначено категорії громадян, які зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, а також тих, хто має право подати таку декларацію для отримання податкової знижки.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи понад 1 млрд грн за 2018 рік задекларували три особи.

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