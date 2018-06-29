Украинцы вторые сутки не могут вылететь из Туниса

Около 300 туристов вторые сутки не могут вылететь в Харьков

Около 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе. Об этом сообщает издание "ТСН", ссылаясь на информацию туристов.

По словам пассажиров, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице компании, принимающей Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату граждан домой. Так, часть туристов остается в аэропорту Монастир без информации о запланированном вылете, а другую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 7:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус.

При этом указано, что в консульстве Украины в Тунисе сообщили, что причина задержки рейса - отсутствие топлива для заправки самолета, и туроператор должен решить ситуацию течение нескольких часов.

Вместе с тем в авиакомпании Bravo Airways сообщили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова до Монастира были отменены из-за "отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel". Авиаперевозчик уверяет, что сейчас туроператор Oasis не выполнил свои финансовые обязательства перед Bravo Airways за девять рейсов. При этом туроператор Oasis Travel выдвинул встречные обвинения в задержке рейсов перевозчику Bravo Airways.

"Авиакомпания Bravo Airways имеет задолженность перед аэропортами Туниса и не имеет средств для оплаты посадки, обслуживания и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики и вероятно поэтому отказалась их выполнять", - подчеркивается в заявлении туроператора.

Напомним, 23 июня РБК-Украина сообщало, что из-за отсутствия самолета на авиарейс из Киева в Тунис около 70 туристов не смогли вылететь по билетам авиакомпании Bravo. По словам пассажиров, 22 июня с Жулян в Тунис было отменено всего три рейса, а после этого еще несколько раз перенесен на другую дату. 23 июня 2018 года пассажиров этих трех авиарейсов поселили в гостинице ожидания вылета до 24 июня.

25 июня сообщалось, что пассажиры ожидают рейс авиакомпании Ernest Airlines EG223 Милан - Львов в течение уже 26 часов.