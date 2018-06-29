Українці другу добу не можуть вилетіти із Тунісу

Близько 300 туристів другу добу не можуть вилетіти до Харкова

Близько 300 українських туристів другу добу не можуть вилетіти до Харкова з аеропорту Монастір у Тунісі. Про це повідомляє видання "ТСН", посилаючись на інформацію туристів.

За словами пасажирів, авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel, в особі компанії, що приймає, Insight Holidays не виконують своїх зобов'язань щодо повернення громадян додому. Так, частина туристів залишається в аеропорту Монастір без інформації про запланований виліт, а іншу групу туристів, які повинні були вилетіти до Харкова о 07:35 28 червня, привезли до готелю в місті Сус.

При цьому вказано, що у консульстві України в Тунісі повідомили, що причина затримки рейсу - відсутність палива для заправки літака, і туроператор має вирішити ситуацію протягом декількох годин.

Разом з тим в авіакомпанії Bravo Airways поінформували, що рейси, які мали виконуватися 27 червня з Києва, Львова та Харкова до Монастіра були скасовані через "відсутність оплати рейсів з боку туроператора Oasis Travel". Авіаперевізник запевняє, що наразі туроператор Oasis не виконав свої фінансові зобов’язання перед Bravo Airways за дев’ять рейсів. При цьому туроператор Oasis Travel висунув зустрічні звинувачення у затримці рейсів перевізнику Bravo Airways.

"Авіакомпанія Bravo Airways має заборгованість перед аеропортами Тунісу і не має коштів для оплати посадки, обслуговування і зльоту рейсів в аеропортах Туніської республіки і ймовірно тому відмовилася їх виконувати", - підкреслюється у заяві туроператора.

Слід також додати, що у МЗС України виданню "Українська правда" повідомили, що ситуацію з поверненням туристів з Тунісу наразі не врегульовано.

"За наявною інформацію, авіаперевізник намагається врегулювати зазначену проблему у найкоротший термін", - зазначив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич та додав, що до місця перебування українських туристів виїхав консул.

Він підкреслив, що посольство України вживає заходів з метою забезпечення повернення усіх українських громадян додому.

Нагадаємо, 23 червня РБК-Україна повідомляло, що через відсутність літака на авіарейс з Києва до Тунісу близько 70 туристів не змогли вилетіти за квитками авіакомпанії Bravo. За словами пасажирів, 22 червня з Жулян до Тунісу було скасовано всього три рейси, а після цього ще кілька разів перенесений на іншу дату. 23 червня 2018 року пасажирів цих трьох авіарейсів поселили в готелі очікування вильоту до 24 червня.

25 червня повідомлялося, що пасажири очікують рейс авіакомпанії Ernest Airlines EG223 Мілан - Львів протягом вже 26 годин.