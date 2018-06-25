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Пассажиры ожидают рейс Милан - Львов уже 26 часов

НовостиОбщество    25.06.2018 - 11:59
Фото: самолет Ernest Airlines (flyernest.com)
Фото: самолет Ernest Airlines (flyernest.com)

Всех пассажиров временно заселили в отель

Пассажиры ожидают рейс авиакомпании Ernest Airlines EG223 Милан - Львов в течение уже 26 часов. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пассажир Роман Машталер.

"Сейчас уже более 26 часов задержка. После 13 часов в аэропорту, когда мы всей группой пошли к пограничникам на выход, работники аэропорта нам наконец сообщили, что полет отменен. После этого пограничники разрешили выйти из терминала. После 17 часов ожидания (около 1:00) нас поселили в отель. От компании есть информация о данном рейсе 25.06.18 (Мальпенса-Львов) в 17:45 по местному времени. Хотя в отеле говорят, что до сих пор нет окончательной информации", - сообщил он.

Отметим, 12 июня, во Львове презентовали два новых рейса итальянской компании Ernest Aіrlines. Представители сообщили, что с 22 июня 2018 года из Международного аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого прямым авиасообщением можно вылететь в Рим (аэропорт Фиумичино) или в Милан (аэропорт Мальпенса).

Напомним, ранее в аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого сообщили, что рейс Ernest Airlines EG223 Милан - Львов, который ожидали пассажиры, отменен.

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Теги публикации: рейсы, пассажиры  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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