В киевском аэропорту на три дня застряли 70 пассажиров авиарейса в Тунис

22 июня с Жулян в Тунис было отменено три рейса авиакомпании Bravo из-за отсутствия самолета

Из-за отсутствия самолета на авиарейс из Киева в Тунис около 70 туристов не смогли вылететь по билетам авиакомпании Bravo. Об этом РБК-Украина рассказала одна из пассажиров рейса в Тунис Наталья Витвитская.

По словам пассажиров, 22 июня с Жулян в Тунис было отменено всего три рейса, а после этого еще несколько раз перенесен на другую дату. Сегодня, 23 июня 2018 года, пассажиров этих трех авиарейсов поселили в гостинице ожидания вылета до 24 июня.

"22 июня из аэропорта Жуляны в Тунис не смогли вылететь около 70 человек со всей Украины. В Киев привезли людей из разных городов, ведь им отменили рейсы в Тунис в их местных аэропортах. Так, в Жулянах в эту пятницу оказались люди из Харькова, Запорожья, Борисполя, Черновцов. В общем 22 июня не вылетели из Киева в Тунис где-то 3 самолета. Некоторым туроператор пообещал, что они отправятся 23 июня в 19:00, некоторым пообещали - 24 июня в 17:00. Нам не объяснили, каким образом мы поместимся в один самолет. Мы все должны были лететь из Киева в разные города Туниса", - рассказала Витвитская.

В авиакомпании Bravo Airways пассажирам лишь предоставили официальное письмо с объяснением об отсутствии самолета на 22 июня.

"Информирую Вас, что рейсы авиакомпании ООО "БРАВО" № 7305, № 7301, № 7371 датой отправления 22.06 были отменены из-за отсутствия воздушного судна", - говорится в письме авиакомпании.

В то же время в диспетчерской службе аэропорта Жулян сообщили, что запланированных рейсов на 22 и 23 июня не было на табло.

"На 22 июня рейсов из Жулян в Тунис не было на табло. На 23 число нет рейсов на табло. Даже отмененных или перенесенных на табло нет. На 24 июня есть только один рейс на 19:00", - рассказали в справочной аэропорта.

По словам пресс-секретаря аэропорта Жуляны Галины Богданенко люди могли купить билеты на несуществующие рейсы.

"Аэропорт тут ни причем. Аэропорту не выгодно отменять рейсы. Авиакомпании получают слот на эти рейсы заранее. Но если этих рейсов нет на табло, нет в расписании, значит они не были заблаговременно подтверждены аэропортом и авиационными службами. Я не знаю, почему люди приезжают в аэропорт, если рейсов не существует", - рассказала Богданенко.

По словам пассажиров рейсов, люди написали коллективное обращение-акт к авиакомпании "Браво".

"Мы уже поехали бы домой, но не можем, потому что мы не знаем вернут ли нам эти деньги. Не понятно, кто должен возвращать деньги. Некоторые туроператоры не выходят на связь", - говорят пассажиры.

Пока люди имеют при себе лишь просроченные билеты на авиабилеты с другой датой вылета. Представители туроператоров пообещали вернуть деньги 15 пассажирам, которые отказались от рейсов. Впрочем еще никому по требованию пассажиров деньги за билеты не вернули.

Напомним, 14 июня ееропорт "Киев" закрывали на 5 часов из-за инцидента с самолетом авиакомпании Bravo. Самолет при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.