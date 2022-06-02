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Украинцы увеличили продажу валюты банкам: сколько обменяли за последний месяц

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Украина, Четверг 02 июня 2022 12:53
Украинцы увеличили продажу валюты банкам: сколько обменяли за последний месяц Фото: украинцы больше продают валюты банкам, чем покупают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в мае 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 461,0 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 198,8 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 262,2 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Украинцы увеличили продажу валюты банкам: сколько обменяли за последний месяц

Всего с начала года население продало валюты на 5 243,1 млн долларов и купило на 4 952,7 млн долларов, чистая продажа составила 290,4 млн долларов.

Украинцы увеличили продажу валюты банкам: сколько обменяли за последний месяц

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению.

Напомним, всего за 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

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