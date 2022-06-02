Українці збільшили продаж валюти банкам: скільки обміняли за останній місяць

Населення України в травні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 461,0 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 198,8 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 262,2 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України ( НБУ ).

Всього з початку року населення продало валюти на 5 243,1 млн доларів і купило на 4 952,7 млн доларів, чистий продаж склав 290,4 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню.

Нагадаємо, всього за 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.

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