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Украинцы ухудшили ожидания по курсу гривны к доллару

Киев, Среда 21 октября 2020 10:52
Украинцы ухудшили ожидания по курсу гривны к доллару
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Девальвационные ожидания ухудшились

Индекс потребительских настроений в Украине в сентябре 2020 года составил 71,6 п., что на 3,1 п. выше, чем в августе. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 3,9 п. - до значения 160,8.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения незначительно вырос и составляет 64,8, что на 2,3 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в сентябре несколько возрос на 3,6 п. и составляет 76,1.

В сентябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы стабилен и составляет 143,5, что на 3,4 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий также не изменился значительно - вырос на 0,8 п. до уровня 186,8.

Украинцы ухудшили ожидания по курсу гривны к доллару

"Потребители улучшили свои ожидания относительно изменения личного материального положения. Этот результат связан с ростом занятости и оживлением деловой активности (согласно исследованию НБУ, деловые ожидания предприятий также улучшились в третьем квартале). В то же время потребители сохраняют осторожность относительно своих затрат: индекс целесообразности делать крупные покупки не изменился", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Как сообщало РБК-Украина, индекс потребительских настроений в Украине в августе 2020 года составил 68,5 п., что на 1,8 п. выше, чем в июле. Индекс девальвационных ожиданий снизился на 4,9 п. - до значения 156,9.

Напомним, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.

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