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Українці погіршили очікування щодо курсу гривні до долара

Київ, Середа 21 жовтня 2020 10:52
Українці погіршили очікування щодо курсу гривні до долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Девальваційні очікування погіршилися

Індекс споживчих настроїв в Україні у вересні 2020 року склав 71,6 п., що на 3,1 п. вище, ніж у серпні. Індекс девальваційних очікувань зріс на 3,9 п. - до значення 160,8.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища незначно зріс і складає 64,8, що на 2,3 п. вище за показник минулого місяця. Індекс економічних очікувань у вересні дещо зріс на 3,6 п. та складає 76,1.

У вересні показник індексу очікуваної динаміки безробіття стабільний і складає 143,5, що на 3,4 п. вище за показник минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань змінився також не значно - зріс на 0,8 п. до рівня 186,8.

Українці погіршили очікування щодо курсу гривні до долара

"Споживачі покращили свої очікування щодо зміни особистого матеріального становища. Цей результат пов'язаний із зростанням зайнятості та пожвавленням ділової активності (згідно з дослідженням НБУ ділові очікування підприємств також поліпшились у третьому кварталі). Водночас споживачі зберігають обережність щодо своїх витрат: індекс доцільності робити великі покупки не змінився", - коментують аналітики Info Sapiens.

Як повідомляло РБК-Україна, індекс споживчих настроїв в Україні в серпні 2020 року склав 68,5 п., що на 1,8 п. вище, ніж у липні. Індекс девальваційних очікувань знизився на 4,9 п. - до значення 156,9.

Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.

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