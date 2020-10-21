Українці погіршили очікування щодо курсу гривні до долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Девальваційні очікування погіршилися

Індекс споживчих настроїв в Україні у вересні 2020 року склав 71,6 п., що на 3,1 п. вище, ніж у серпні. Індекс девальваційних очікувань зріс на 3,9 п. - до значення 160,8.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища незначно зріс і складає 64,8, що на 2,3 п. вище за показник минулого місяця. Індекс економічних очікувань у вересні дещо зріс на 3,6 п. та складає 76,1.

У вересні показник індексу очікуваної динаміки безробіття стабільний і складає 143,5, що на 3,4 п. вище за показник минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань змінився також не значно - зріс на 0,8 п. до рівня 186,8.

"Споживачі покращили свої очікування щодо зміни особистого матеріального становища. Цей результат пов'язаний із зростанням зайнятості та пожвавленням ділової активності (згідно з дослідженням НБУ ділові очікування підприємств також поліпшились у третьому кварталі). Водночас споживачі зберігають обережність щодо своїх витрат: індекс доцільності робити великі покупки не змінився", - коментують аналітики Info Sapiens.

Як повідомляло РБК-Україна, індекс споживчих настроїв в Україні в серпні 2020 року склав 68,5 п., що на 1,8 п. вище, ніж у липні. Індекс девальваційних очікувань знизився на 4,9 п. - до значення 156,9.

Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.