Украинцы своего не отдадут: готовность к территориальным уступкам России упала до минимума

Как отмечают социологи, во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. Даже среди жителей Востока, который сейчас находится в зоне интенсивных боев, 85% против уступок (готовы на уступки - лишь 10%), а среди жителей Юга - 83% против уступок (готовы лишь 10%).

"Целесообразно обратить внимание, что в период с мая по июль на Востоке с 68% до 77% стало больше тех, кто против каких-либо уступок, а в сентябре этот показатель вырос еще до 85%. Сейчас фактически нет разница между взглядами жителей разных регионов", - говорится в сообщении.

Кроме того, среди респондентов, которые до 24 февраля проживали на территории, которые после 24 февраля была оккупирована (и почти все такие респонденты выехали на территории, подконтрольные правительству Украины), лишь 2% выступают за территориальные уступки. А 92% считают, что никаких территориальных уступок не должно быть. Среди всего внутренне перемещенных лиц 6% поддерживают уступки против 90%, которые выступают против них.

Среди русскоязычных украинцев 85% против территориальных уступок (поддерживают - 10%). Среди русскоязычных россиян также большинство - 57% - выступают против любых уступок (поддерживают - 24%).

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий обратил внимание, что опрос проводился во время успешной операции украинских сил в Харьковской области. По его словам, результаты подтверждают, что, как и раньше, украинцы независимо от региона, языка общения, этнического происхождения сохраняют высокую сплоченность и нежелание идти на уступки агрессору.

"Общественное единство в этих вопросах является важным фактором как для успешности национального сопротивления, так и для западных партнеров, которые должны видеть, что усталости нет и не стоит давить на Украину и принуждать к неприемлемому миру. Также это должны понимать россияне, что украинцы своего отдавать не будут", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 7-13 сентября 2022 года среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.