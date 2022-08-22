Более 90% украинцев верят в победу в войне: когда ожидают и как ее видят

В августе 2022 года более 90% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией (77% - верят и 15% - скорее верят). Только 4% респондентов не верят или скорее не верят в победу.

Треть (31%) из тех, кто верит в победу, считает, что она придет до конца этого года, 34% считают, что она наступит через 1-2 года. Еще 7% считают, что для этого понадобится от 3 до 5 лет. Кроме того, 23% не смогли ответить на этот вопрос, а считанные проценты говорят, что победа наступит в очень долгосрочной перспективе.

Большинство опрошенных (55%) говорят, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 20,5% даже более радикальны - победой в войне для них будет уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

Относительно небольшие доли респондентов сочтут победой завершение войны с теми или иными уступками со стороны Украины. Около 9% будут считать победой изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, 7,5% - восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, а 3% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения.

Опрос проводился Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 5 по 12 августа 2022 года среди 2024 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился в только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.