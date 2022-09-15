Українці свого не віддадуть: готовність до територіальних поступок Росії впала до мінімуму

Як зазначають соціологи, у всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів Сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 85% проти поступок (готові на поступки - лише 10%), а серед жителів Півдня - 83% проти поступок (готові - лише 10%).

"Доцільно звернути увагу, що в період з травня до липня на Сході з 68% до 77% стало більше тих, хто проти будь-яких поступок, а у вересні цей показник зріс ще до 85%. Зараз фактично немає різниця між поглядами жителів різних регіонів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, серед респондентів, які до 24 лютого проживали на території, які після 24 лютого була окупована (і майже всі такі респонденти виїхали на території, підконтрольні уряду України), лише 2% виступають за територіальні поступки. Натомість 92% вважають, що жодних територіальних поступок не має бути. Серед загалом внутрішньо переміщених осіб 6% підтримують поступки проти 90%, які виступають проти них.

Серед російськомовних українців 85% проти територіальних поступок (підтримують - 10%). Серед російськомовних росіян також більшість - 57% - виступають проти будь-яких поступок (підтримують - 24%).

Заступник директора КМІС Антон Грушецький звернув увагу, що опитування проводилося під час успішної операції українських сил у Харківській області. За його словами, результати засвідчують, що, як і раніше, українці незалежно від регіону, мови спілкування, етнічного походження зберігають високу згуртованість і небажання йти на поступки агресору.

"Суспільна єдність у цих питаннях є важливим фактором як для успішності національного спротиву, так і для західних партнерів, які мають бачити, що втоми немає і не варто тиснути на Україну і примушувати до неприйнятного миру. Також це мають розуміти росіяни, що українці свого віддавати не будуть", - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 7-13 вересня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.