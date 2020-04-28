Украинцы стали хуже соблюдать карантин и чаще выходить из дома

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стараются вообще не выходить из дома около 10% украинцев

В конце апреля 29% опрошенных украинцев заявили, что во время карантина выходят из дома несколько раз в день, 23% - один раз в день. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время 37% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 11% - вообще стараются не выходить.

Как отмечают социологи, за последние две недели заметно выросло количество тех, кто выходит из дома чаще, в том числе количество респондентов, которые выходят несколько раз в день выросло с 19 до 29%.

В то же время, чем меньше респонденты смотрят новости, тем чаще выходят из дома во время карантина.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" в 24-25 апреля 2020 год среди 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы Рейтинг, в конце апреля 43% опрошенных украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается, 33% - что не меняется и только 15% считают, что она улучшается.

Отметим, по данным опроса КМИС, украинцы боятся кризиса вдвое больше, чем коронавируса. В апреле 2020 года 54% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса. В то же время 26% респондентов больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине, а 13% не боятся ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев.