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Українці почали гірше дотримуватися карантину і частіше виходити з дому

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 11:50
Українці почали гірше дотримуватися карантину і частіше виходити з дому
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Намагаються взагалі не виходити з дому близько 10% українців

Наприкінці квітня 29% опитаних українців заявили, що під час карантину виходять з дому кілька разів в день, 23% - один раз в день. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

У той же час 37% заявили, що виходять тільки раз на кілька днів, 11% - взагалі намагаються не виходити.

Як відзначають соціологи, за останні два тижні помітно зросла кількість тих, хто виходить з дому частіше, в тому числі кількість респондентів, які виходять кілька разів на день зросла з 19 до 29%.

У той же час, чим менше респонденти дивляться новини, тим частіше виходять з дому під час карантину.

Українці почали гірше дотримуватися карантину і частіше виходити з дому

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" у 24-25 квітня 2020 рік серед 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи Рейтинг, в кінці квітня 43% опитаних українців вважають, що ситуація з коронавірусом в країні погіршується, 33% - що не змінюється і тільки 15% вважають, що вона покращується.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, українці бояться кризи вдвічі більше, ніж коронавіруса. У квітні 2020 року 54% українців більше побоюються економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж епідемії коронавіруса. У той же час 26% респондентів більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні, а 13% не бояться ані першого, ані другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців.

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