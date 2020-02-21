Украинцы стали есть больше мяса и фруктов и меньше хлеба

В структуре домашнего питания украинцев за первые девять месяцев 2019 года произошли определенные изменения. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, среднее потребление мяса и мясопродуктов составило 5,0 кг в месяц на человека, что несколько больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,8 кг).

Потребление молока и молочных продуктов снизилось до 18,9 кг по сравнению с 19,1 кг годом ранее. Количество яиц на человека не изменилось - 20 штук. Потребление рыбы и рыбных продуктов выросло с 1,3 кг до 1,4 кг, сахара - снизилось с 2,7 кг до 2,6 кг, подсолнечного масла и других растительных жиров - сократилось с 1,5 кг до 1,4 кг.

Кроме того, потребление картофеля снизилось с 6,3 кг до 6,2 кг, овощей - с 9,5 кг до 9,3 кг, фруктов, ягод, орехов и винограда выросло с 3,6 кг до 3,8 кг.

При этом потребление хлеба и хлебопродуктов сократилось с 8,4 кг до 8,1 кг в месяц на человека.

Напомним, данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в III квартале 2019 года показывают, что в среднем одно домохозяйство тратит на питание 4070,71 грн в месяц. Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты - 23,1% или 941 грн в месяц.

По данным Госстата, за 2019 год больше всего выросли цены на яблоки - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречневую - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картофель выросли на 69,2% до 16,3 грн за кг.