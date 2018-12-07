Украинцы едят больше рыбы и фруктов, меньше картофеля и хлеба, - Госстат

Фото: продуктовый рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

На одного украинца приходится почти 5 кг мяса и мясопродуктов и примерно столько же картофеля на месяц

В структуре домашнего питания I полугодии 2018 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года произошли определенные изменения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, в домохозяйствах увеличилось потребление рыбы и рыбопродуктов - на 8%, фруктов, ягод, орехов, винограда - на 3%, мяса и мясопродуктов - на 2%.

В то же время сократилось потребление картофеля - на 3%, хлеба и хлебных продуктов и молока и молочных продуктов - по 1%.

Осталось на уровне января-июня 2017 года потребление яиц, масла и других растительных жиров, сахара, а также овощей и бахчевых.

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Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата среднемесячные общие доходы одного домохозяйства в І полугодии 2018 года составили 9249 грн. В среднем на одного человека, который входит в состав домохозяйства, эквивалентные общие доходы составили 4384 грн в месяц.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины, домохозяйства во втором квартале 2018 года тратили на продовольственные товары и питание вне дома 52,9% своих расходов. 22,7% расходов украинцев ушло на непродовольственные товары, 13,8% - на оплату услуг (включая услуги ЖКХ), 2,9% на личное подсобное хозяйство, 7,7% - прочие расходы.