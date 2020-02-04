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Украинцы назвали долю расходов на различные продукты питания

Новости » Экономика     04.02.2020 - 14:04
Украинцы назвали долю расходов на различные продукты питания
Фото: мясо в супермаркете (Виталий Носач, РБК-Украина)

Больше всего украинцы тратят на мясо и мясопродукты

Государственная служба статистики обнародовала данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в III квартале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, было опрошено 8145 хозяйств. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек. Общие денежные расходы одного домохозяйства составляют 8902,33 грн в месяц, из них потребительские денежные расходы - 8001,06 грн, потребительские расходы - 901,27 грн.

Данные показывают, что в среднем одно домохозяйство тратит на питание 4070,71 грн в месяц. Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты - 23,1% или 941 грн в месяц. Существенными являются расходы на хлеб и хлебопродукты - 15,5% или 630 грн. Далее идут молоко, сыр и яйца (11,9% или 484 грн в месяц). За овощи, включая картофель, украинцы платят 10,2% или 415 грн. На сахар, джем, мед, сироп, шоколад и кондитерские изделия украинцы тратят 7,5% или 305 грн. На сало одна семья тратит 1,7% или 72 грн в месяц.

Украинцы назвали долю расходов на различные продукты питания

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем цены снизились на 0,2%. По данным Государственной службы статистики, за год (декабрь к декабрю) инфляция составила 4,1%.

По данным Госстата, за 2019 год больше всего выросли цены на яблоки - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречневую - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картофель выросли на 69,2% до 16,3 грн за кг.

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