ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы стали есть больше мяса и фруктов и меньше хлеба

Новости » Экономика     21.02.2020 - 12:33
Украинцы стали есть больше мяса и фруктов и меньше хлеба
Фото: супермаркет в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Потребление мяса выросло на 0,2 кг в месяц, фруктов - на 0,2 кг, потребление хлеба сократилось на 0,3 кг

В структуре домашнего питания украинцев за первые девять месяцев 2019 года произошли определенные изменения. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, среднее потребление мяса и мясопродуктов составило 5,0 кг в месяц на человека, что несколько больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,8 кг).

Потребление молока и молочных продуктов снизилось до 18,9 кг по сравнению с 19,1 кг годом ранее. Количество яиц на человека не изменилось - 20 штук. Потребление рыбы и рыбных продуктов выросло с 1,3 кг до 1,4 кг, сахара - снизилось с 2,7 кг до 2,6 кг, подсолнечного масла и других растительных жиров - сократилось с 1,5 кг до 1,4 кг.

Кроме того, потребление картофеля снизилось с 6,3 кг до 6,2 кг, овощей - с 9,5 кг до 9,3 кг, фруктов, ягод, орехов и винограда выросло с 3,6 кг до 3,8 кг.

При этом потребление хлеба и хлебопродуктов сократилось с 8,4 кг до 8,1 кг в месяц на человека.

Украинцы стали есть больше мяса и фруктов и меньше хлеба

Напомним, данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в III квартале 2019 года показывают, что в среднем одно домохозяйство тратит на питание 4070,71 грн в месяц. Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты - 23,1% или 941 грн в месяц.

По данным Госстата, за 2019 год больше всего выросли цены на яблоки - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречневую - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картофель выросли на 69,2% до 16,3 грн за кг.

Госстат зафиксировал обвал еще в одной отрасли экономики Украины Население Украины за год сократилось на четверть миллиона
Новости Украины Государственная служба статистикиедапитаниерасходы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь