Українці почали їсти більше м'яса і фруктів і менше хліба

Фото: супермаркет в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Споживання м'яса зросло на 0,2 кг в місяць, фруктів - на 0,2 кг, споживання хліба скоротилося на 0,3 кг

У структурі домашнього харчування українців за перші дев'ять місяців 2019 року відбулися певні зміни. Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, середнє споживання м'яса і м'ясопродуктів склало 5,0 кг в місяць на людину, що дещо більше, ніж за аналогічний період минулого року (4,8 кг).

Споживання молока і молочних продуктів знизилося до 18,9 кг порівняно з 19,1 кг роком раніше. Кількість яєць на людину не змінилася - 20 штук. Споживання риби та рибних продуктів зросло з 1,3 кг до 1,4 кг, цукру - знизилося з 2,7 кг до 2,6 кг, соняшникової олії та інших рослинних жирів - скоротилося з 1,5 кг до 1,4 кг

Крім того, споживання картоплі знизилося з 6,3 кг до 6,2 кг, овочів - з 9,5 кг до 9,3 кг, фруктів, ягід, горіхів і винограду зросло з 3,6 до 3,8 кг кг.

При цьому споживання хліба і хлібопродуктів скоротилось з 8,4 кг до 8,1 кг в місяць на людину.

Нагадаємо, дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України у ІІІ кварталі 2019 року показують, що в середньому одне домогосподарство витрачає на харчування 4070,71 грн в місяць. Найбільшу статтю складають м'ясо і м'ясопродукти - 23,1% або 941 грн на місяць.

За даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю зросли на 69,2% до 16,3 грн за кг.