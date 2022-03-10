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Украинцы создали сайт по трудоустройству для переселенцев

Автор: Константин Широкун

Платформа UA Talents – это сервис, который поможет найти работу переселенцам как внутри Украины, так и за ее пределами.

Об этом сообщает РБК-Украина.

UA Talents — это платформа по трудоустройству для переселенцев в ЕС и внутри Украины. На сайте присутствуют вакансии из разных стран Европы. Разработчики продукта отмечают, что единственное, чем они действительно могли помочь многим переселенцам – это создать действительно полезный продукт.

Задача проекта – показать жителям ЕС, насколько талантливы и целеустремленны украинские работники. Вся заработанная прибыль команды разработчиков направляется на поддержку пострадавших украинских семей и на гуманитарные нужды Украины. Программисты обещают публиковать открытые финансовые отчеты ежеквартально.

Мы также писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиаудар по роддому в Мариуполе, и назвал это окончательным доказательством того, что происходит геноцид украинцев.

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