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Українці створили сайт з працевлаштування для переселенців

Автор: Константин Широкун

Платформа UA Talents - це сервіс, який допоможе знайти роботу переселенцям як всередині України, так і за її межами.

Про це повідомляє РБК-Україна.

UA Talents - це платформа з працевлаштування для переселенців в ЄС і всередині України. На сайті присутні вакансії з різних країн Європи. Розробники продукту відзначають, що єдине, чим вони дійсно могли допомогти багатьом переселенцям – це створити дійсно корисний продукт.

Завдання проекту - показати жителям ЄС, наскільки талановиті і цілеспрямовані українські працівники. Весь зароблений прибуток команди розробників спрямовується на підтримку постраждалих українських сімей та на гуманітарні потреби України. Програмісти обіцяють публікувати відкриті фінансові звіти щоквартально.

Ми також писали про те, що президент України Володимир Зеленський відреагував на авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі, і назвав це остаточним доказом того, що відбувається геноцид українців.

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