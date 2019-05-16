Українці склали рейтинг можливих прем'єрів

Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Жодна з кандидатур не користується підтримкою понад 10% громадян

Чотири українських політика користуються приблизно однаковою підтримкою громадян в якості кандидатів на пост прем'єр-міністра. Про це свідчать дані опроса Соціологічної групи "Рейтинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центру "Соціальний моніторинг".

За даними опитування, приблизно по 10% громадян хотіли б бачити в кріслі прем'єра Юлію Тимошенко, Ігоря Смешка, Юрія Бойка та Володимира Гройсмана. Трохи нижче рейтинг Анатолія Гриценка (7,1%).

Опитування проводилося з 30 квітня по 10 травня 2019 серед 3000 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках становлять 1,10 - 1,83%.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що його уряд буде працювати до жовтня 2019 року, коли в Україні відбудуться парламентські вибори.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центру "Соціальний моніторинг", наступний парламент можуть пройти шість партій.