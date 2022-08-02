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Украинцы сократили продажу валюты банкам: сколько обменяли за последний месяц

Новина українською →
Украина, Вторник 02 августа 2022 10:59
Украинцы сократили продажу валюты банкам: сколько обменяли за последний месяц Фото: украинцы сократили свои валютные запаси на 160 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в июле 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 227,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 068,4 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 159,2 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в июле украинцы продолжили продажу валюты, сократив ее по сравнению с июнем (207,3 млн долларов).

Всего с начала 2022 года население продало валюты на 7 542,3 млн долларов и купило на 6 885,4 млн долларов. Чистая продажа составила 656,9 млн долларов.

Украинцы сократили продажу валюты банкам: сколько обменяли за последний месяц

Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению.

Напомним, всего за 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

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