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Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки обміняли За останній місяць

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Україна, Вівторок 02 серпня 2022 10:59
Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки обміняли За останній місяць Фото: українці скоротили свої валютні запаси на 160 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в липні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 227,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 068,4 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 159,2 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Таким чином, в липні українці продовжили продаж валюти, скоротивши її в порівнянні з червнем (207,3 млн доларів).

Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 7 542,3 млн доларів і купило на 6 885,4 млн доларів. Чистий продаж склав 656,9 млн доларів.

Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки обміняли За останній місяць

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню.

Нагадаємо, всього за 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.

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