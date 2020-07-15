Украинцы смогут не проходить самоизоляцию по возвращению из двух туристических стран

Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Египет и Албанию исключили из списка стран "красной зоны"

Украинцы смогут не проходить самоизоляцию или обсервацию по возвращению из Египта и Албании. Кабинет министров поменял критерии стран "красной зоны".

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Теперь после возвращения из этих стран проходить 14-дневную самоизоляцию не обязательно.

"Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19", - отметил Криклий.

Напомним, 15 июля Кабинет министров изменил показатель заболеваемости для стран, которые определяются как государства с распространением COVID-19: его увеличили до 55 случаев на 100 тысяч населения.

Как писало РБК-Украина, для украинцев открыты уже 25 направлений для путешествий.