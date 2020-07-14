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Для украинцев открыты уже 25 направлений для путешествий, - МИД

Вторник 14 июля 2020 10:39
Для украинцев открыты уже 25 направлений для путешествий, - МИД
Фото: аэропорт (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Добавились Багамские острова и Ливан для путешествий

Для украинских туристов уже открыты 25 направлений для путешествий. Главным критерием для возможностей украинцев путешествовать - это ситуация внутри страны.

Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

За последние дни добавились Багамские острова и Ливан для путешествий.

Также он рассказал, что изменился рейтинг самых популярных стран. На первом месте, по количеству просмотров на сайте МИД о путешествиях, сейчас Венгрия.

На втором - Турция, на третьем - Россия. Далее Польша и Германия. На последнем месте Украина.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступает за пересмотр украинского списка стран "красной зоны".

Напомним, с 1 июля в Евросоюз могут свободно попасть граждане стран, которые входят в "зеленый" список; при этом есть несколько категорий, которые все же могут попасть в ЕС.

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