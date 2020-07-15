ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українці не зможуть проходити самоізоляцію по поверненню з двох туристичних країн

Київ, Середа 15 липня 2020 15:37
Українці не зможуть проходити самоізоляцію по поверненню з двох туристичних країн
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Єгипет і Албанію виключили із списку країн "червоної зони"

Українці не зможуть проходити самоізоляцію або обсервацію після повернення з Єгипту та Албанії. Кабінет міністрів змінив критерії країн "червоної зони".

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Тепер після повернення з цих країн проходити 14-денну самоізоляцію не обов'язково.

"Тільки що уряд змінив критерії щодо країн, які належать до "червоній зоні". Тепер після повернення з Єгипту або Албанії не потрібно проходити 14-денну обсервацію/самоізоляцію або робити тестування на COVID-19", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, 15 липня Кабінет міністрів змінив показник захворюваності для країн, які визначаються як держави з поширенням COVID-19: його збільшили до 55 випадків на 100 тисяч населення.

Як повідомляло РБК-Україна, для українців відкриті вже 25 напрямків для подорожей.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЄгипеткарантинАлбания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся