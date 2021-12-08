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Украинцы смогут получать деньги за видео в YouTube: как это работает

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Киев, Среда 08 декабря 2021 15:20
Украинцы смогут получать деньги за видео в YouTube: как это работает Фото: YouTube даст возможность украинцам зарабатывать на собственных видео (Chris McGrath/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Сервис YouTube запустил в Украине Shorts Fund для поддержки авторов коротких видео. Компания будет поощрять украинских авторов и артистов, создающих креативные и уникальные короткие видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифорофой трансформации Михаила Федорова .

"YouTube запускает в Украине Shorts Fund для поддержки авторов коротких видео. В сентябре в Вашингтоне мы просили Google включить Украину в эту программу во время встречи с вице-президентом Google Караном Бхатием, на которой презентовали украинский рынок YouTube", - написал он.

При этом министр ответил, что с декабря украинские контент-мейкеры смогут получить финансирование за собственные короткие видео, которые станут популярными в социальной сети.

"Такая возможность будет способствовать лучшему вовлечению криэйторов в создание уникальных авторских видеоматериалов. К тому же это еще один способ, с помощью которого авторы могут монетизировать свой контент на YouTube - от рекламы до платных цифровых продуктов, мерчандайзинга, брендированного контента", -резюмировал он.

Чтобы принять участие в программе YouTube Shorts Fund, авторы должны соответствовать следующим критериям:

  • Авторы должны быть совершеннолетними.
  • За последние 180 дней на канале должно быть загружено хотя бы одно короткое видео, отвечающее требованиям.
  • Каналы должны соответствовать правилам сообщества YouTube, правилам касательно авторского права и правилам монетизации.

При этом каналы, загружающие видео с водяными знаками или логотипами сторонних социальных сетей, неоригинальные видео или видео с каналов других авторов, не будут допущены к участию в программе.

Стоит отметить, что для участия в программе не обязательно, чтобы каналы участвовали в программе монетизации на YouTube на данный момент.

Сколько можно заработать, участвуя в YouTube Shorts Fund

В рамках программы YouTube Shorts Fund каналы, соответствующие требованиям, могут зарабатывать от 100 долларов до 10 тысяч долларов ежемесячно. При этом суммы бонусных выплат корректируются в зависимости от общей эффективности канала и местонахождение аудитории. YouTube планирует расширить приложение еще на большее количество стран в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее мы сообщали, что компания Facebook планирует запуск новой издательской платформы в США, которая позволит независимым писателям и журналистам охватить новую аудиторию и монетизировать свою работу с помощью электронных бюллетеней и отдельных веб-сайтов.

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