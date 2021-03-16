Монетизация через подписку: Facebook запустит платформу для писателей и журналистов

Компания Facebook в ближайшие месяцы запустит новую издательскую платформу в США, которая позволит независимым писателям и журналистам охватить новую аудиторию и монетизировать свою работу с помощью электронных бюллетеней и отдельных веб-сайтов.

Отмечается, что в последнее время все больше писателей и журналистов приобщаются к электронным рассылкам новостей, предпочитая редакционную свободу.

Новая платформа Facebook позволит авторам делать монетизацию с помощью подписки с возможностью интегрировать страницы Facebook, а также создавать группы для взаимодействия со своими подписчиками.

Крупнейшая в мире социальная сеть пообещала в прошлом месяце инвестировать минимум 1 миллиард долларов в индустрию новостей в течение следующих трех лет после громкого противостояния с правительством Австралии насчет оплаты за новостной контент.