Монетизация через подписку: Facebook запустит платформу для писателей и журналистов
Компания Facebook в ближайшие месяцы запустит новую издательскую платформу в США, которая позволит независимым писателям и журналистам охватить новую аудиторию и монетизировать свою работу с помощью электронных бюллетеней и отдельных веб-сайтов.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в последнее время все больше писателей и журналистов приобщаются к электронным рассылкам новостей, предпочитая редакционную свободу.
Новая платформа Facebook позволит авторам делать монетизацию с помощью подписки с возможностью интегрировать страницы Facebook, а также создавать группы для взаимодействия со своими подписчиками.
Крупнейшая в мире социальная сеть пообещала в прошлом месяце инвестировать минимум 1 миллиард долларов в индустрию новостей в течение следующих трех лет после громкого противостояния с правительством Австралии насчет оплаты за новостной контент.
Напомним, ранее стало известно, что Facebook заблокировал пользователям возможность в Австралии просматривать и обмениваться новостями. Так соцсеть ответила на законопроект австралийской власти, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.
Впоследствии правительство Австралии и соцсеть пришли к согласию. Facebook восстановил доступ австралийских СМИ в соцсети после того, как власти страны предложили поправки к закону, призванного заставить технических гигантов платить за медиа-контент, что отражается на их платформах.