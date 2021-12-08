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Українці зможуть отримувати гроші за відео в YouTube: як це працює

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Київ, Середа 08 грудня 2021 15:20
Українці зможуть отримувати гроші за відео в YouTube: як це працює Фото: YouTube дасть можливість українцям заробляти на власних відео (Chris McGrath / Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Сервіс YouTube запустив в Україні Shorts Fund для підтримки авторів коротких відео. Компанія заохочуватиме українських авторів і артистів, що створюють креативні та унікальні короткі відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифорофой трансформації Михайла Федорова .

"YouTube запускає в Україні Shorts Fund для підтримки авторів коротких відео. У вересні у Вашингтоні ми просили Google включити Україну в цю програму під час зустрічі з віце-президентом Google Караном Бхатієм, на якій презентували український ринок YouTube", - написав він.

При цьому міністр відповів, що з грудня українські контент-мейкери зможуть отримати фінансування за власні короткі відео, які стануть популярними в соціальній мережі.

"Така можливість сприятиме кращому залученню кріейторів у створення унікальних авторських відеоматеріалів. До того ж це ще один спосіб, за допомогою якого автори можуть монетизувати свій контент на YouTube - від реклами до платних цифрових продуктів, мерчандайзингу, брендованого контенту", - резюмував він.

Щоб взяти участь у програмі YouTube Shorts Fund, автори повинні відповідати наступним критеріям:

  • Автори повинні бути повнолітніми.
  • За останні 180 днів на каналі має бути завантажено хоча б одне коротке відео, що відповідає вимогам.
  • Канали повинні відповідати правилам спільноти YouTube, правилам щодо авторського права та правилам монетизації.

При цьому канали, що завантажують відео з водяними знаками або логотипами сторонніх соціальних мереж, неоригінальні відео або відео з каналів інших авторів, не будуть допущені до участі в програмі.

Варто відзначити, що для участі в програмі не обов'язково, щоб канали брали участь в програмі монетизації на YouTube на даний момент.

Скільки можна заробити, беручи участь в YouTube Shorts Fund

В рамках програми YouTube Shorts Fund канали, що відповідають вимогам, можуть заробляти від 100 до 10 тисяч доларів щомісяця. При цьому суми бонусних виплат коригуються в залежності від загальної ефективності каналу і місцезнаходження аудиторії. YouTube планує розширити додаток ще на більшу кількість країн в найближчі місяці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що компанія Facebook планує запуск нової видавничої платформи США, яка дозволить незалежним письменникам і журналістам охопити нову аудиторію і монетизувати свою роботу за допомогою електронних бюлетенів та окремих веб-сайтів.

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