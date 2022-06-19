UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы смогут бесплатно получить второе профобразование

Фото: Рада разрешила получать второе профтехобразование за счет бюджета (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада приняла законопроект №7293 о получении профессионально-технического образования. Он позволяет украинцам во второй раз учиться в училищах на бесплатной основе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в Telegram.

Отмечается, что в условиях войны потребность в квалифицированных работниках в Украине значительно возросла. Теперь украинцы смогут получать профессиональное образование в течение жизни за счет государственного бюджета.

Также данный законопроект предусматривает, что учебные программы могут быть направлены на получение как полных, так и частичных профессиональных квалификаций. Это позволит готовить специалистов по краткосрочным программам под конкретные потребности государства для восстановления стран

Учреждениям профессионального образования запретили отказывать в принятии документов и в зачислении на условиях государственного или регионального заказа при отсутствии регистрации места жительства лица в соответствующей территориальной общине.

Кроме того, парламент запретил ликвидировать или реорганизовывать учреждения профобразования, переданные из государственной в коммунальную собственность, в течение 10 лет без согласования Министерство образования и науки.

Напомним, сегодня Рада также отменила военный сбор для украинских защитников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада