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Рада отменила военный сбор для украинских защитников

Новина українською →
Украина, Воскресенье 19 июня 2022 16:05
Рада отменила военный сбор для украинских защитников Фото: защитников освободили от уплаты военного сбора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Парламент освободил украинских защитников от уплаты военного сбора. Также для военных упростили процедуру получения пенсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Соответствующее решение народные депутаты приняли на заседании 19 июня.

Так, принятый законопроект №7432 предусматривает освобождение от военного сбора украинских защитников и защитниц и других военнослужащих. Отмена налогообложения будет действовать во время военного положения.

В частности эти изменения касаются:

  • Вооруженных Сил Украины;
  • Национальной гвардии;
  • правоохранительных органов;
  • Службы безопасности Украины;
  • Службы внешней разведки Украины;
  • Госпогранслужбы;
  • Управление государственной охраны;
  • Министерства внутренних дел;
  • Госспецсвязи.

Также Верховная рада поддержала законопроект, который упрощает получение пенсий для военных. Теперь они могут самостоятельно выбирать удобный для них банк. Ранее военные получили пенсию только через государственный "Ощадбанк".

Напомним, что в Минфине заговорили о возврате налогов для бизнеса, поскольку расходы бюджета сейчас значительно превышают доходы.

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