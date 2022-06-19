Рада отменила военный сбор для украинских защитников

Парламент освободил украинских защитников от уплаты военного сбора. Также для военных упростили процедуру получения пенсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram .

Соответствующее решение народные депутаты приняли на заседании 19 июня.

Так, принятый законопроект №7432 предусматривает освобождение от военного сбора украинских защитников и защитниц и других военнослужащих. Отмена налогообложения будет действовать во время военного положения.

В частности эти изменения касаются:

Вооруженных Сил Украины;

Национальной гвардии;

правоохранительных органов;

Службы безопасности Украины;

Службы внешней разведки Украины;

Госпогранслужбы;

Управление государственной охраны;

Министерства внутренних дел;

Госспецсвязи.

Также Верховная рада поддержала законопроект, который упрощает получение пенсий для военных. Теперь они могут самостоятельно выбирать удобный для них банк. Ранее военные получили пенсию только через государственный "Ощадбанк".