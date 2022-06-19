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Українці зможуть безкоштовно отримати другу профосвіту

Фото: Рада дозволила здобувати другу профтехосвіту за рахунок бюджету (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада ухвалила законопроект №7293 про здобуття професійно-технічної освіти. Він дозволяє українцям вдруге навчатися в училищах на безкоштовній основі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в Telegram.

Зазначається, що в умовах війни потреба у кваліфікованих працівниках в Україні значно зросла. Тепер українців зможуть здобувати професійну освіту протягом життя коштом державного бюджету.

Також цей законопроєкт передбачає, що освітні програми можуть бути спрямовані на здобуття як повних, так і часткових професійних кваліфікацій. Це дозволить готувати фахівців за короткостроковими програмами під конкретні потреби держави для відбудови країн

Закладам професійної освіти заборонили відмовляти у прийнятті документів та у зарахуванні на умовах державного чи регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи у відповідній територіальній громаді.

Крім того, парламент заборонив ліквідовувати чи реорганізовувати заклади профосвіти, передані з державної у комунальну власність, протягом 10 років без погодження Міністерство освіти та науки.

Нагадаємо, сьогодні Рада також скасувала військовий збір для українських захисників.

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