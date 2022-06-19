Українці зможуть безкоштовно отримати другу профосвіту

Зазначається, що в умовах війни потреба у кваліфікованих працівниках в Україні значно зросла. Тепер українців зможуть здобувати професійну освіту протягом життя коштом державного бюджету.

Також цей законопроєкт передбачає, що освітні програми можуть бути спрямовані на здобуття як повних, так і часткових професійних кваліфікацій. Це дозволить готувати фахівців за короткостроковими програмами під конкретні потреби держави для відбудови країн

Закладам професійної освіти заборонили відмовляти у прийнятті документів та у зарахуванні на умовах державного чи регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи у відповідній територіальній громаді.

Крім того, парламент заборонив ліквідовувати чи реорганізовувати заклади профосвіти, передані з державної у комунальну власність, протягом 10 років без погодження Міністерство освіти та науки.