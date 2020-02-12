ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Слово "слуга" в названии партии хотят запретить через суд

Новости » Политика     12.02.2020 - 13:26
Слово "слуга" в названии партии хотят запретить через суд
Фото: партия "Слуга народа" (ze2019.com/)

По мнению истца, слово "слуга" является антисоциальным и коммунистическим

Окружной административный суд города Киева получил иск о запрете употребления слова "слуга" в названии партии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, иск подан в Министерство юстиции Украины, третье лицо - политическая партия "Слуга народа".

Истец, в частности, просит суд признать бездеятельность Минюста относительно несвоевременного совершения действий по ограничению, запрету употребления/использования слова "слуга" в названии и деятельности особой общественной организации - политической партии "Слуга народа".

"Вместе с тем, истец просит обязать Министерство юстиции Украины принять индивидуальный правовой акт в отношении данной политической силы, которым ограничить и запретить употребление, использование, по мнению истца, антисоциального и коммунистического слова "слуга"", - говорится в сообщении суда.

В настоящее время судом решается вопрос относительно открытия производства по данному административному иску.

Напомним, партия "Слуга народа", которая ассоциируется с президентом Владимиром Зеленским, получила на внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года большинство голосов избирателей и сформировала в Верховной раде "монобольшинство", которое до последнего времени принимало решения в парламенте в "турборежиме".

Отметим, название "слуга народа" во времена СССР применялось к коммунистической партийной номенклатуре, но населением в основном воспринималось иронично.

Федине вручили подозрение за угрозы Зеленскому Ермак назвал предпосылки для встречи Зеленского и Путина
Новости Украины Владимир ЗеленскийпартияСлуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь