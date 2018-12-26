Украинцы рассказали о своем отношении к подкупу на выборах

Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Большинство украинцев против подкупа избирателей

Положительно относятся к ситуации, когда во время выборов некоторые политики помогают материально избирателям, 15% респондентов, еще 23% занимают нейтральную позицию в этом вопросе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов".

В то же время большинство (58%) - против такого вида агитации.

Относительно больше тех, кто положительно или нейтрально относится к материальной помощи кандидатов во время выборов, - в Кировоградской, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях, меньше всего - в Тернопольской.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 10 декабря 2018 года во всех областях Украины и г Киеве за исключением оккупированных Россией территорий. Всего в исследовании методом личного интервью было опрошено 40000 респондентов (по 1600 респондентов в каждой области). Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", лишь треть (31%) респондентов ожидают, что ситуация в Украине в результате предстоящих выборов президента улучшится. В то же время 35% респондентов считают, что ситуация не изменится, лишь 15% утверждают, что она ухудшится.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, относительное большинство украинцев (48%) не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 31% респондентов, "скорее нет" - 17%.