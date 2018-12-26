Українці розповіли про своє ставлення до підкупу на виборах

Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

Більшість українців проти підкупу виборців

Позитивно ставляться до ситуації, коли під час виборів деякі політики допомагають матеріально виборцям, 15% респондентів, ще 23% займають нейтральну позицію у цьому питанні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування, проведене Соціологічною групою "Рейтинг" в рамках проекту "Портрети регіонів".

Водночас, більшість (58%) - проти такого виду агітації.

Відносно більше тих, хто позитивно або нейтрально ставиться до матеріальної допомоги кандидатів під час виборів, - у Кіровоградській, Хмельницькій, Чернігівській та Одеській областях, найменше - у Тернопільській.

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" в рамках проекту "Портрети регіонів" з 16 листопада по 10 грудня 2018 року в усіх областях України та м. Києві за виключенням окупованих Росією територій. Загалом у дослідженні методом особистого інтерв’ю було опитано 40000 респондентів (по 1600 респондентів у кожній області). Похибка на рівні кожної окремої області становить не більше 2,4%, на рівні України - не більше 0,5%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг, лише третина (31%) респондентів очікують, що ситуація в Україні у результаті майбутніх виборів президента покращиться. У той же час 35% респондентів вважають, що ситуація не зміниться, лише 15% стверджують, що вона погіршиться.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, відносна більшість українців (48%) не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року: "ні" відповіли 31% респондентів, "скоріше ні" - 17%.