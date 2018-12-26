ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Українці розповіли про своє ставлення до підкупу на виборах

Новини » Вибори 2019    26.12.2018 - 18:21
Українці розповіли про своє ставлення до підкупу на виборах
Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

Більшість українців проти підкупу виборців

Позитивно ставляться до ситуації, коли під час виборів деякі політики допомагають матеріально виборцям, 15% респондентів, ще 23% займають нейтральну позицію у цьому питанні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування, проведене Соціологічною групою "Рейтинг" в рамках проекту "Портрети регіонів".

Водночас, більшість (58%) - проти такого виду агітації.

Відносно більше тих, хто позитивно або нейтрально ставиться до матеріальної допомоги кандидатів під час виборів, - у Кіровоградській, Хмельницькій, Чернігівській та Одеській областях, найменше - у Тернопільській.

Українці розповіли про своє ставлення до підкупу на виборах

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" в рамках проекту "Портрети регіонів" з 16 листопада по 10 грудня 2018 року в усіх областях України та м. Києві за виключенням окупованих Росією територій. Загалом у дослідженні методом особистого інтерв’ю було опитано 40000 респондентів (по 1600 респондентів у кожній області). Похибка на рівні кожної окремої області становить не більше 2,4%, на рівні України - не більше 0,5%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг, лише третина (31%) респондентів очікують, що ситуація в Україні у результаті майбутніх виборів президента покращиться. У той же час 35% респондентів вважають, що ситуація не зміниться, лише 15% стверджують, що вона погіршиться.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, відносна більшість українців (48%) не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року: "ні" відповіли 31% респондентів, "скоріше ні" - 17%.

Очікують покращення після президентських виборів близько третини українців Дві третини українців очікують від кандидата в президенти курсу на євроінтеграцію
Новини України опросвыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся