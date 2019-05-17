По оценкам рекрутингового агентства Personnel Service, на сегодняшний день украинцы работают в каждой пятой польской компании. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным на конец марта, две трети из более чем 600 тыс. иностранцев, которые платят взносы в Службу социального обеспечения (ZUS), приехали из Украины. Всего же в стране работают около 1,5 млн украинцев из 38 млн человек населения.

Как отмечается в материале, не оправдались прогнозы, что украинцы переедут из Польши в более богатые страны еврозоны после того, как Европейский союз облегчит доступк работе.

Уровень безработицы в Польше находится на рекордно низком уровне в 3,8%, согласно методологии ЕС, а экономический рост составляет около 5% с 2017 года. Число зарегистрированных в Польше иностранцев за последние пять лет выросло более чем в пять раз, что ослабило напряженность на рынке труда в условиях рекордной нехватки рабочих. После вступления в ЕС в 2004 году более 2 миллионов поляков уехали за границу.

Как писало издание Rzecz Pospolita в октябре 2018 года, Польше грозит экономический кризис в случае массового оттока украинских трудовых мигрантов в Германию.

Напомним, Международный валютный фонд оценивает количество трудовых мигрантов из Украины в 2-3 млн человек. Как отмечается в обзоре МВФ, экономика Украины сталкивается с серьезными проблемами. Рост ее недостаточен, чтобы восстановить уровень доходов, потерянный во время кризиса, а также достичь результата, сопоставимого с другими странами региона.